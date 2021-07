MPF abre inquérito para apurar suposto pedido de propina na negociação entre a Saúde e a Davati

O objetivo, segundo a Procuradoria do Distrito Federal, é “apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo então diretor de Logística da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e outros" edit

247 - O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para investigar as denúncias feitas por Luiz Paulo Dominghetti, policial militar que se apresenta como representante da Davati Medical Supply, à CPI da Covid sobre um suposto pedido de propina por parte do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias.

Segundo Dominghetti, Dias teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina para fechar a compra de 400 milhões de doses de imunizantes da AstraZeneca pelo Ministério da Saúde por meio da Davati.

O objetivo do inquérito, segundo portaria publicada nesta sexta-feira (23) pela Procuradoria do Distrito Federal, é “apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo então diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e outros agentes públicos e privados”.

