"Não estou preocupado com isso", diz Queiroga sobre indiciamento proposto pelo relatório da CPI

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ironizou o seu indiciamento pela CPI da Covid em função da sua atuação no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. “Eu não comento relatório. Eu não sou comentarista de relatório”, disse.

O ministro disse ainda não estar preocupado com o fato. “A minha preocupação aqui é em condição à saúde, é isso que estou fazendo aqui. Acho que estou fazendo bem, temos aí uma redução no número de casos, óbitos [por Covid]. A campanha de vacinação está muito bem sucedida. Temos certeza que reduzimos e salvamos a vida de milhares e milhares de brasileiros. Não estou preocupado com isso, sinceramente”, completou.

Durante a sessão para a leitura do relatório final da CPI, realizada nesta quarta-feira (20), o vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou a omissão da pasta no enfrentamento à pandemia e observou que que durante todo o funcionamento da comissão o ministério negligenciou o compartilhamento de informações.

