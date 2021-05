Pannunzio: “o verdadeiro Presidente da Republiqueta é Carlos Bolsonaro, o Carluxo"

247 - O jornalista Fábio Pannunzio defendeu nesta sexta-feira (14) que “o verdadeiro Presidente da Republiqueta é Carlos Bolsonaro, o Carluxo”, filho de Jair Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, mas participa de importantes decisões no Planalto.

“O verdadeiro Presidente da Republiqueta é Carlos Bolsonaro, o Carluxo. As digitais dele estão por trás de todos os crimes do Genocida. Bolsonaro é só o idiota que ele encontrou para usar como Cavalo de Troia”, diz o jornalista.

O verdadeiro Presidente da Republiqueta é Carlos Bolsonaro, o Carluxo. As digitais dele estão por trás de todos os crimes do Genocida. Bolsonaro é só o idiota que ele encontrou para usar como Cavalo de Troia. May 14, 2021





O gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, confirmou nesta quinta-feira (13) à CPI da Covid a participação do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor especial da Presidência Filipe Martins em reunião com a empresa durante as tratativas sobre a venda de vacina.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que fala sobre a CPI:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.