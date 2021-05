Pazuello depõe nesta quarta na CPI da Covid no alvo de graves acusações

247 - Testemunhas já ouvidas na CPI da Covid apontaram momentos em que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello estava ligado a ações como demora na decisão por compra de vacinas, distribuição de máscaras inadequadas para profissionais de saúde e outros pontos.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi citado por diferentes testemunhas em seus depoimentos para os senadores que integram a CPI da Covid, informa o G1.

A CPI da Covid apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. O depoimento de Pazuello, considerado essencial, será nesta quarta-feira (19).

As principais acusações que pesam sobre Pazuello são o fato de ter recebido em agosto do ano passado carta da Pfizer com oferta de vacinas e não ter feito nada.

Sob sua gestão, o Ministério da Saúde deixou as ofertas da farmacêutica Pfizer sem respostas. Quanto ao Consórcio Covax, Pazuello só autorizou a compra da cota mínima (10%).

Também sob a gestão de Pazuello, o ministério distribuiu máscaras impróprias e foi responsável pelo caos sanitário em Manaus, onde pacientes morreram por falta de oxigênio.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.