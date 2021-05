Pazuello tenta intimidar CPI dizendo que não aceita "perguntas simplórias" e é enquadrado por Omar Aziz

No início de seu depoimento à CPI da Covid-19 na manhã desta quarta, o general Eduardo Pazuello, que prometeu responder a todas as perguntas feitas, tentou intimidar os senadores ao dizer que as perguntas feitas pelo relator seriam são “simplórias” e foi enquadrado pelo presidente da comissão, Omar Aziz. "O senhor não vai dizer pra gente o que a gente tem que perguntar ou não", disparou Aziz edit