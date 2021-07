Presidente da CPI, Omar Aziz diz estar provado que Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação

Senador afirma que, após receber as denúncias sobre corrupção no caso Covaxin, Jair Bolsonaro não tomou qualquer providência edit

247 – O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse já estar provado que Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação, ao não tomar qualquer providência após receber as denúncias de corrupção no caso Covaxin. "Isso não é indício. Isso é um fato. Ele não desmente. Ele não encaminhou (a denúncia) para a Polícia Federal. A Polícia Federal abriu nessa quarta-feira esse inquérito. Depois de quantos meses? É um fato. Ele não encaminhou nem para a CGU nem para a Abin. É um fato. E o deputado Luis Miranda ainda disse: 'Eu espero que ele não me desminta, porque senão…'. É um fato. Ele teve a oportunidade de encaminhar para a Polícia Federal ou para o Ministério da Saúde. Aí inventaram que deram (o aviso) para o ministro (Eduardo) Pazuello, que sai dois dias depois (da Saúde). Pazuello já sabia que seria exonerado, porque ninguém é exonerado no dia. E o coronel Elcio Franco (ex-secretário executivo da Saúde) também já ia no bolo. Então, nenhum dos dois investigou nada. Não falou nada. Isso incomoda o Bolsonaro. Ele recebeu na residência oficial um deputado federal da base dele, que levou essas denúncias, e ele não tomou providência. Qualquer servidor público diria que é prevaricação", afirmou Aziz, em entrevista ao jornal O Globo, concedida a Julia Lindner e Natália Portinari.

Aziz também comentou as agressões de Bolsonaro aos integrantes da CPI. "O presidente, quando acuado, reage dessa forma. É o modus operandi dele. Agredindo, tentando desqualificar as pessoas que se contrapõem a ele. Ele faz isso com todos, precisa dar uma resposta ao eleitorado dele. E a resposta é desqualificar os membros da CPI. Mas ele não consegue desmentir o deputado Luis Miranda", pontua.

