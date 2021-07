PSOL pede abertura de processo de cassação do líder do governo Ricardo Barros

O partido afirma que Barros cometeu “gravíssimas violações” ao atuar como “intermediador político de quase todas as fases de negociação da Covaxin, em defesa de interesses pessoais e/ou escusos” edit

247 - O PSOL pediu nesta quinta-feira (1) a abertura de processo de cassação do líder do governo, Ricardo Barros, que é apontado como o mandante de um esquema envolvendo superfaturamento de vacinas, através do Ministério da Saúde.

Segundo o jornalista Bernardo Mello Franco, o partido afirma que ele cometeu “gravíssimas violações” ao atuar como “intermediador político de quase todas as fases de negociação da Covaxin, em defesa de interesses pessoais e/ou escusos”.

