Queiroga diz na CPI que orienta Bolsonaro sobre as medidas de prevenção, mas "as imagens falam por si só"

Em depoimento na CPI da Covid na manhã desta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esquivou-se de falar sobre as condutas de Jair Bolsonaro na pandemia. “As recomendações sanitárias estão postas e elas são para todos. As imagens falam por si só", disse. "Não me compete julgar os atos do presidente da República" edit