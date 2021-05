Randolfe roda áudio grotesco de Mayra sobre pênis na porta da Fiocruz e capitã cloroquina diz que fez 'constatação' (vídeo)

247 - O senador Randolfe Rodrigues apresentou nesta tarde o áudio em que a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", atacou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) dizendo que "eles têm um pênis na porta da Fiocruz".

Após a exibição do ataque à instituição que desenvolve a vacina da Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19, Mayra Pinheiro afirmou que mantém a declaração e disse que se referia a fatos. O presidente da comissão, Omar Aziz, interrompeu afirmando que a médica havia proferido a palavra "tênis" e não "pênis" e a bolsonarista reafirmou que se referia ao aparelho reprodutor masculino.

"Sim. Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade. Isso é uma constatação", afirmou.

Assista:

Assista ao momento em que Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, reafirma seu ataque à Fiocruz dizendo que havia um pênis na porta da instituição.





O áudio começou a circular entre gestores da área de saúde no início de maio do ano passado e teria sido gravado em 2019, sendo um exemplo do que pensa a dirigente. "Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. É um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram, através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda, a saúde do País", disse Mayra Pinheiro.

