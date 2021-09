Randolfe Rodrigues apresenta requerimento que dá prazo de 48 horas para Saúde explicar suspensão de vacinação de adolescentes

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, apresentou nesta quinta-feira (16) um requerimento para que o Ministério da Saúde informe, em 48 horas, o embasamento científico por trás da recomendação de que adolescentes sem comorbidades não recebam a vacina contra a Covid-19. O texto não foi apreciado pelo colegiado.

Rodrigues questionou a menção na nota técnica de que a OMS não recomenda a imunização de adolescentes. "A nota diz que a primeira razão é o fato de a OMS não recomendar a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. Em uma rápida pesquisa no site da OMS, o que ela diz é que essa vacinação não é prioritária, por óbvio. Me parece que há uma diferença gigante em não ser prioritário e essa nota do Ministério da Saúde que fala em não recomendar", afirmou o senador.

