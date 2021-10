Renan afirma que encaminhará relatório ao Tribunal Penal Internacional

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), confirmou nesta quarta-feira (20) durante a leitura do relatório final do colegiado que Jair Bolsonaro poderá ser indiciado por diversos crimes cometidos durante a pandemia de Covid-19.

Ele também confirmou que o documento será enviado ao Tribunal Penal Internacional de Haia, configurando a denúncia de crime contra a humanidade imputada ao chefe do governo federal.

“Essa CPI é a primeira a comprovar as digitais do presidente da República na morte de milhões de cidadãos", disse Renan durante a leitura do relatório.

Ainda segundo ele, “haja vista a caracterização de crimes contra a humanidade, os documentos também serão remetidos ao Tribunal Penal Internacional, tendo em vista a inação e incapacidade jurídica das autoridades brasileiras na apuração e punição desses crimes”.

Leia na íntegra o relatório final da CPI da Covid:

