Renan Calheiros: "Interromper vacinação de adolescentes é confissão de crime"

Revista Fórum - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI do Genocídio, criticou neste sábado (18) a decisão do governo Jair Bolsonaro de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades. O governo usou argumento falacioso.

“Interromper a vacinação de adolescentes com argumentos mentirosos é confissão de crime do Bolsonaro”, protestou Renan no Twitter. “Como sempre disse: Queiroga é também um fracasso, um Pazuello de jaleco”, completou.

A suspensão foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga na quinta-feira (16). Como justificativa, o ministro usou a notícia da morte de um jovem em São Paulo que se imunizou com dose da Pfizer. No entanto, na sexta-feira, se confirmou que não havia qualquer relação do óbito com o imunizante.

