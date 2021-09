Renan quer definição criteriosa de crimes contra Bolsonaro para relatório ter consequência rápida na PGR e TPI

Para preparar seu parecer final, a comissão tem consultado um grupo de juristas que apontaram ao menos sete crimes praticados por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Os juristas também devem respaldar a denúncia contra o governo no TPI edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quinta-feira (16) que pretende fazer uma seleção criteriosa dos tipos penais que serão usados contra Bolsonaro para que o relatório do colegiado tenha consequência rápida na Procuradoria-Geral da República (PGR) e no Tribunal Penal Internacional (TPI).

Para preparar seu parecer final, a comissão tem consultado um grupo de juristas que apontaram ao menos sete crimes praticados por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Os juristas também devem respaldar a denúncia contra o governo no TPI.

"É evidente que nós teremos crimes comuns --são muitos os crimes comuns--, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade", disse Renan. "Mas nós vamos fazer isso com critério, com responsabilidade."

PUBLICIDADE

"Nós não vamos... incoerentemente, querer atribuir um número máximo de crimes apenas para penalizar as pessoas publicamente. Não. Nós queremos fazer, presidente Omar, escolhas acertadas, para que esse relatório tenha uma consequência rápida na Procuradoria-Geral da República e também no Tribunal Penal Internacional" reforçou.

Há receio de que o futuro relatório contra Bolsonaro que será encaminhado à PGR não avance, diante do fato de o atual procurador-geral, Augusto Aras, ter sido recentemente reconduzido pelo presidente.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE