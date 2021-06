Renan sobre silêncio de Bolsonaro diante de 500 mil mortes: “Diz muita coisa sobre seu caráter”

Revista Fórum - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as omissões do governo no combate à pandemia, a CPI do Genocídio, foi às redes sociais na tarde deste domingo (20) para comentar as manifestações contra Jair Bolsonaro que ocorreram em todo o país no sábado (19) e também para criticar o silêncio do presidente diante da triste marca de 500 mil mortes por Covid alcançada pelo país.

“As expressivas manifestações em repúdio ao governo da morte adquirem maior relevância em função da pandemia. O Brasil todo lamenta as 500 mil mortes. Menos o presidente. Isso diz muita coisa sobre seu caráter”, escreveu Renan.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

