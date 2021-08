Senador da CPI relatará a Pacheco “espionagem” que sofreu de militares

Na reunião, o senador contará os detalhes do episódio. A expectativa entre auxiliares é que o presidente da Casa acionará a Polícia Legislativa para garantir que senadores não estejam sendo alvos de investigações extra oficiais. edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, pedirá nesta quarta-feira (4) a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, uma investigação sobre uma suposta espionagem de militares de que considera ter sido vítima. Nesta terça-feira (3/8), Carvalho contou na CPI da Pandemia que uma pessoa próxima dele foi procurada há cerca de duas semanas em Sergipe por dois militares, querendo informações suas.

Um dos dois militares que, segundo Carvalho, procuraram um interlocutor seu foi o coronel da reserva Roberval Leão. O outro seria um militar da ativa, cujo nome o senador disse não saber. Esses militares, afirmou o senador, procuravam informações que pudessem “manchar sua vida pessoal”.

Na reunião, Carvalho contará a Pacheco os detalhes do episódio. A expectativa entre auxiliares é que o presidente da Casa acionará a Polícia Legislativa para garantir que senadores não estejam sendo alvos de investigações extra oficiais.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.