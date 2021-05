Senadores da oposição vão apostar nas brigas entre Pazuello e Wajngarten para quebrar silêncio de general na CPI

247- Os parlamentares acreditam que as brigas constantes entre o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten seja capaz de fazer o general quebrar o silêncio e trazer novos dados sobre a omissão de Jair Bolsonaro e seu governo na condução e controle da pandemia de Covid que matou quase 440 mil pessoas.

A coluna de Bela Megale do jornal O Globo destaca que os senadores também esperam confrontar Pazuello sobre a atuação do marqueteiro Marcos Arnoud, contratado pelo general como seu assessor na pasta da Saúde, e um dos responsáveis por orientar as falas equivocadas e contraditórias sobre cloroquina e vacina, já que Around se intitula “master coach” e “hipnólogo”.

De acordo com a reportagem, uma das maiores desavenças entre Pazuello e Wajngarten foi quando o ex-secretário de Comunicação chegou a pedir a cabeça do general a Bolsonaro por não agilizar a compra de vacinas. Já Pazuello acusava Wajngarten de fazer lobby e o criticava por intermediar contatos entre a Pfizer e integrantes do Palácio do Planalto para tratar da compra do imunizante.

