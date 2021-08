Senadores pretendem pedir busca e apreensão em hospitais federais do Rio

A determinação dos senadores da CPI da Covid pode acontecer caso as unidades não enviem a documentação solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O ex-governador Wilson Witzel também havia dito que Flávio Bolsonaro controla indicações para hospitais do Rio edit

247 - Senadores da CPI da Covid pretendem determinar busca e apreensão nos hospitais federais de Bonsucesso e do Andaraí e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) caso as unidades não enviem a documentação solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 23 de junho. O prazo dado era de dez dias, de acordo com a CNN Brasil.

Em depoimento à CPI no dia 16 de junho, o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) é responsável por indicações de cargos para as unidades hospitalares e com organizações sociais da área.

Com a volta dos trabalhos da comissão nesta terça-feira (3), os senadores informaram que enviarão novo pedido aos diretores dos hospitais.

De acordo com os requerimentos emitidos pela CPI aos diretores dos seis hospitais federais e três institutos federais do Rio, foi solicitado, no prazo de dez dias, "cópia integral de todos os contratos, de todas as modalidades, firmados entre o hospital com todas as empresas fornecedoras de serviços essenciais, de apoio diagnóstico e terapêutico, reforma e manutenção predial e de equipamento de limpeza, lavanderia e alimentação, vigilância, insumos, de mão de obra, inclusive contrato de terceirizados, entre outro, no período compreendido entre 01.01.2017 até a data presente".

