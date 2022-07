Senadores vão ao STF contra Lindôra Araújo após PGR pedir arquivamento de apurações da CPI da Covid

Apoie o 247

247 - Sete senadores acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de uma investigação sobre a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, por suposta prevaricação. Os signatários da ação são: Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues, Humberto Costa, Tasso Jereissati, Fabiano Contarato e Otto Alencar.

A ação vem um dia após Lindôra pedir o arquivamento de sete das dez apurações preliminares sobre Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros abertas a partir das conclusões da CPI da Covid.

>>> Após críticas de membros da CPI da Covid, PGR defende arquivamento de investigações contra Bolsonaro

Os senadores chamaram Lindôra de “testa de ferro” do procurador-geral, Augusto Aras, e pediram manifestação “direta e pessoal” dele sobre as denúncias da CPI da Covid.

O ministro Dias Toffoli foi sorteado relator do caso, mas, em razão do recesso, o processo seguirá para as mãos do ministro Luiz Fux, presidente da Corte.

