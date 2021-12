Senadores vão entregar relatório final da CPI da Covid no Tribunal Penal de Haia

Apoie o 247

Revista Fórum - A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou nesta quinta-feira (9) a realização de uma missão oficial do Senado para entregar o relatório final da CPI do Pandemia no Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia.

A proposta foi idealizada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi o vice-presidente da Comissão, e já havia recebido sinal verde do TPI par a entrega do documento.

“É dá maior importância que o povo brasileiro esteja ciente do seguimento dado pela Comissão Parlamentar de Inquérito à conclusão do seu relatório, não só apresentando perante as instâncias brasileiras competentes, como também ao Tribunal Penal Internacional, para que tomem conhecimento e providências sobre a existência de crimes contra a humanidade cometidos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro”, disse Randolfe.

Aprovamos na CDH o requerimento que autoriza missão de parlamentares da CPI da Pandemia para realizar a entrega oficial do relatório ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Nosso trabalho segue firme! Queremos justiça. @camarotedacpi @tesoureiros December 9, 2021





