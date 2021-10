“Só o senhor não estava sabendo?”, ironiza Humberto Costa ao diretor da ANS sobre denúncias contra a Prevent

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) contestou na CPI da Covid nesta quarta-feira (6) a versão do diretor-presidente da ANS, Paulo Roberto Rebello, de que o órgão só tomou conhecimento das denúncias contra a Prevent Senior através da Comissão no Senado. O senador lembrou que as irregularidades já eram notícia na imprensa e que denúncias já eram feitas pelos clientes desde 2020. “Só o senhor não estava sabendo?”, ironizou.

O parlamentar denunciou ainda que o lucro das empresas de saúde aumentou durante a pandemia, devido à queda na taxa de sinistralidade nos planos de 83% para 73% de 2019 para 2020. Em sua fala, o senador apontou ainda que o governo de Jair Bolsonaro quer “esvaziar a ANS”, que até hoje possui cargos de direção com nomes não efetivos. “O desejo desse governo, como tudo, é fazer com que as coisas não funcionem”.

Ele também defendeu que “cada plano desse” tenha “uma reserva” para usar em casos de desequilíbrio financeiro e também para pagar indenizações de pessoas que foram prejudicadas pelas ações do próprio plano de saúde”. Ele rechaçou o que chamou de “conversa mole” de quem quer comparar a CPI com a Lava Jato por querer “acabar com a Prevent Senior”. “Ninguém quer acabar com a Prevent Senior, e nem é fácil acabar”, disse.

ANS vai instaurar comissão técnica na Prevent Senior em 15 dias

A ANS vai instaurar um regime especial de direção técnica na operadora Prevent Senior, segundo Paulo Roberto Rebello. Na CPI, ele afirmou que a medida será decretada ainda em um prazo de 15 dias por conta das “denúncias novas e extremamente graves” reveladas pela comissão.

Rebello argumentou que só soube das denúncias contra a Prevent após a CPI e indicou que a empresa mentiu ao enviar materiais sobre o tratamento de pacientes com o chamado ‘kit Covid’.

PINGOS NOS IS - @senadorhumberto rejeita comparações sobre a destruição de empresas e empregos causada pela Lava Jato e a investigação que a #CPIdaCovid realiza acerca da Prevent Senior, numa clara tentativa de colocar o plano de saúde como vítima e não algoz. pic.twitter.com/vrcSLM8cVN — PT no Senado (@PTnoSenado) October 6, 2021

JOGO CRUEL! @senadorhumberto denuncia:gov Bolsonaro esvazia a ANS,q até hj possui cargos de direção com nomes não efetivos,enquanto fortalece o Consu,um conselho q inclui o ministro da Economia p/ revisar decisões sobre a saúde da população e negar direitos sob a ótica econômica. pic.twitter.com/uzozB35LWf — PT no Senado (@PTnoSenado) October 6, 2021

