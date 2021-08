Três terrenos que compõem o capital social do FIB Bank não existem, diz MP do Paraná

247 - Três dos quatro terrenos que compõem o capital social declarado pelo FIB Bank, de R$ 7,5 bilhões, não existem, informou o Ministério Público do Paraná (MP-PR), de acordo com o site O Antagonista. O capital social da empresa é composto por quatro grandes terrenos. O FIB Bank, que não é um banco, forneceu à Precisa Medicamentos uma fiança de R$ 80,7 milhões como garantia para o contrato com o Ministério da Saúde para a venda da Covaxin.

O presidente do FIB Bank, Roberto Pereira Ramos Júnior, presta depoimento à CPI nesta quarta-feira (25) chegou a dizer que não conhece Francisco Maximiano, sócio da Precisa, mesmo após o FIB ter feito contato com a empresa. "É de longe o depoimento mais contraditório, mais ausente de embasamento de informações dessa Comissão", afirmou o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A FIB Bank faz parte de um grupo de empresas controladas indiretamente por Marcos Tolentino, "amigo pessoal" do líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PI). O presidente da empresa, Roberto Pereira Ramos Júnior, presta depoimento à CPI nesta quarta-feira (25).

"O problema é que os três terrenos são propriedade de outra empresa, a Sabe Agropecuária, que tem como único sócio, atualmente, o empresário Marino Becker, que entrou recentemente para o negócio; um dos sócios antigos da empresa, Maurílio Dombeck, faleceu em 2020", disse o órgão.

"O Ministério Público do Paraná está convencido de que as áreas sequer existem e fazem parte de um conjunto de matrículas registradas de forma irregular pelo cartório de Castro, obedecendo a uma decisão judicial de 1976", acrescentou.

Senadores querem saber por que a Precisa contratou o FIB Bank e se há irregularidades no processo.

