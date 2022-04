Cuba permitirá uso de criptomoedas a partir de maio

Apoie o 247

ARN - Nesta quarta-feira, Cuba anunciou que permitirá serviços de criptomoeda dentro da ilha a partir de 16 de maio.



Conforme noticiado pelo Diário Oficial da União, isso decorre de uma regulamentação feita pelo Banco Central em agosto sobre moedas digitais nas transações, que permite a concessão de licenças a provedores relacionados à “atividade financeira, cambial e de cobrança ou pagamento, dentro e fora do território nacional”.



Essas licenças podem ser concedidas a pessoas físicas e jurídicas que podem ou não ter atividades fora do país. Para isso, o BC considerará a “legalidade, oportunidade e interesse socioeconômico da iniciativa, as características do projeto, a responsabilidade dos proponentes e sua experiência na atividade”. Para evitar fraudes, os provedores de criptomoedas no país serão controlados.



Embora não haja declarações recentes a esse respeito do presidente, Miguel Díaz-Canel, no ano passado o presidente afirmou que ia estudar a "conveniência" do uso das criptomoedas para que o país pudesse acessar os mercados financeiros com mais facilidade.

