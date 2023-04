Hackers furtam mais de R$ 70 milhões da bolsa de criptomoedas sul-coreana

Quantidade de moedas criptográficas roubadas representa cerca de 23% do total dos ativos da bolsa edit

Sputnik - A bolsa de moedas digitais sul-coreana GDAC foi invadida, com hackers tirando mais de 20 bilhões de won (R$ 76,8 milhões) em várias moedas criptocópicas, informou a agência de notícias Yonhap.

"Hackers furtaram da GDAC mais de 20 bilhões de won [US$ 15 milhões] em moedas criptográficas", diz o artigo citando a empresa.

De acordo com a agência, a invasão ocorreu no domingo (9). A quantidade de moedas criptográficas roubadas representa cerca de 23% do total dos ativos da bolsa.

A bolsa disse que alguns dos ativos provavelmente foram enviados para bolsas de moedas criptográficas estrangeiras.

"Os serviços de depósito e saque na GDAC foram suspensos", escreveu Yonhap.

A GDAC já relatou o incidente à polícia e à Agência de Segurança e Internet da Coreia do Sul, bem como à Unidade de Inteligência Financeira.

