Luna derrete 90% e pode evaporar antes de plano de resgate

247 - O principal assunto desta quarta-feira é Luna, que vive algo sem precedentes: o token derrete outros 90% em 24 horas e atinge US$ 3,03, em perdas que já chegam a 96% em uma semana – há pouco mais de um mês, a cripto valia quase US$ 120.

Entenda o caso, com a explicação da CoinDesk:

"O motivo é o mesmo que levou à queda de 50% da criptomoeda ontem: o sistema experimental da stablecoin Terra USD (UST), que usa o token Luna para ser gerada, e que acabou criando o fenômeno conhecido como “espiral da morte”.

Com receio de que a stablecoin perdesse paridade com o dólar, investidores começaram a se desfazer do ativo em massa, aumentando repentinamente a oferta de Luna no mercado e fazendo o preço do ativo desabar. Com medo de queda ainda mais forte, investidores de Luna começaram a liquidar posições, aumentando a pressão de venda que foi então impulsionada pelo recuo do Bitcoin.

O resultado foi uma queda sistêmica dos dois ativos, que são interligados. A stablecoin que devia valer US$ 1 é negociada hoje a menos de US$ 0,46 e, durante a madrugada, chegou a bater US$ 0,30. Já o projeto Terra, que já foi apontado como um dos mais promissores do mercado cripto, viu seu valor de mercado evaporar de US$ 29 bilhões para apenas US$ 2 bilhões em uma semana".

