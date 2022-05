Polícia sul-coreana quer congelamento de fundos da Luna Foundation Guard

Apoie o 247

ICL

247 - As autoridades policiais da Coreia do Sul estão tomando medidas para congelar ativos vinculados ao grupo sem fins lucrativos Luna Foundation Guard, de acordo com a emissora sul-coreana KBS. A Agência de Polícia Metropolitana de Seul pediu a diversas bolsas para bloquear o grupo de retirar quaisquer fundos corporativos.

Não ficou claro quais exchanges foram solicitadas ou se elas cumpriram.

A medida vem após o colapso da stablecoin TerraUSD (UST), que viu seu valor cair abaixo de US$ 0,10. Alguns investidores já processaram o fundador da Terraform Labs, Do Kwon, suspeito de crimes financeiros e que está enfrentando uma investigação por evasão fiscal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Luna Foundation Guard era encarregada de proteger a paridade da UST usando um cofre de bilhões de dólares em Bitcoin, mas falhou de maneira grave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE