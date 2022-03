Token AAVE dispara quase 100% em 1 mês com atualização e parceria com BC do Brasil para criação do real digital

Apoie o 247

ICL

247 - O token nativo do protocolo Aave (AAVE) disparou 97% desde a atualização para a versão 3 (“v3”) realizada no início deste mês, segundo dados do projeto. A parceria da plataforma com o Banco Central do Brasil para a criação do real digital também ajudou a impulsionar o preço no ativo, informa o site CoinDesk.

Nas últimas 24 horas, o AAVE subiu 27%. O valor de contratos futuros em aberto de AAVE gira em torno de US$ 210 milhões. Já o valor bloqueado na plataforma aumentou 10% na semana passada, pulando para US$ 14 bilhões, segundo a ferramenta de análise DeFi Llama.

O preço do AAVE rompeu a resistência (zona com alto interesse de venda) e foi negociado entre US$ 170 e US$ 200 na terça-feira, 29. Nesta quarta-feira, 30, o ativo chegou a US$ 240, nível que marca a resistência atual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE