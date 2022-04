"Zuck Bucks": Meta planeja moeda virtual e moedas de criador para seus aplicativos

Apoie o 247

Reuters - A Meta Platforms Inc está preparando planos para introduzir tokens virtuais e criptomoedas em sua família de aplicativos com o objetivo de usá-los para recompensar criadores, empréstimos e outros serviços financeiros, informou o Financial Times na quarta-feira.



A mudança, que está em seus estágios iniciais, ocorre à medida que a Meta aumenta seu foco em serviços centrados no metaverso, um ambiente virtual onde as pessoas interagem, trabalham e se divertem.



Se implementado, também poderá dar à Meta um novo canal de receita e controle sobre as transações em seu conjunto de aplicativos e serviços, que inclui Facebook, Instagram, WhatsApp e a plataforma de realidade virtual Meta Quest.



As criptomoedas da Meta, apelidadas internamente de “Zuck Bucks”, são destinadas ao metaverso e podem não ser baseadas em blockchain, disse o relatório do FT, citando pessoas familiarizadas com o assunto.



A Meta poderia introduzir tokens no aplicativo que seriam controlados centralmente pela empresa, segundo o relatório, e esses tokens poderiam ser usados ​​para pagar criadores favoritos no Instagram ou recompensar pessoas que fizerem contribuições significativas em grupos do Facebook.



A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, disse no mês passado que o Instagram introduzirá tokens não fungíveis (NFTs) no “curto prazo”.



No início deste ano, a Meta ingressou na Crypto Open Patent Alliance (COPA), um grupo de empresas liderado pela Block Inc, de Jack Dorsey, que se comprometeu a promover o acesso aberto às tecnologias de criptomoeda.

