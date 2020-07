Acabou a espera: Caetano Veloso anuncia live no dia 7 de agosto

Live do artista era aguardada por milhares de fãs. Evento ocorrerá no dia sete de agosto, data que Caetano Veloso completa 78 anos edit

247 - Acabou a espera. Caetano Veloso anunciou nesta quarta-feira (29) que vai fazer uma live no próximo dia 7 de agosto, quando completa 78 anos de idade. A apresentação será transmitida no Globoplay, às 21h30.

"Como sempre, imitando Gilberto Gil, vou fazer no dia do meu aniversário", brincou o cantor em vídeo divulgado no "Sinta-se em casa", programa de Marcelo Adnet.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.