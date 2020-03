Adnet destrói Bolsonaro e a estupidez bolsonarista

247 - O ator Marcelo Adnet demonstrou a falta de governabilidade de Jair Bolsonaro, que deixa claro não saber apontar alternativas diante dos casos de coronavírus no País, bem como das crises na política, na economia, na cultura e nos serviços públicos.

"Queda do pregão e o dólar sobe todo mês", diz o humorista. "Educação tá ok, saúde tá ok", ironiza. "Cultura tá ok. O ‘pum’ do palhaço vai virar o seu cachê".

"Se o PIB não cresce vou me preocupar pra quê? A culpa é das notícias dos jornais e da TVs. O Congresso um dia vai aprender a obedecer às minhas leis. Estamos tranquilão para o desespero de vocês".