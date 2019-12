Adnet: "este governo agressivo cria um clima horroroso no país"

“Este é um governo absolutamente agressivo, que cria um clima horroroso no país. Tudo que é ligado à ciência e à arte está sendo demonizado. Artistas, cientistas e professores sofrem um bombardeio diário de mentiras, de assassinatos de reputações. O grupo que está no poder quer calar as vozes dissonantes", afirma o humorista edit

247 – O humorista Marcelo Adnet, um dos mais talentosos da televisão brasileira, não poupa críticas ao governo de Jair Bolsonaro, que destrói direitos sociais, assim como os pilares da cultura, da ciência, do meio ambiente e da educação. “Este é um governo absolutamente agressivo, que cria um clima horroroso no país. Tudo que é ligado à ciência e à arte está sendo demonizado. Artistas, cientistas e professores sofrem um bombardeio diário de mentiras, de assassinatos de reputações. O grupo que está no poder quer calar as vozes dissonantes”, disse ele, em entrevista ao jornalista Tony Goes.

Além disso, circula o boato de que, no desfile da São Clemente, Adnet entrará fantasiado de Jair Bolsonaro, em cima de um carro alegórico. A letra do samba-enredo promete atrair a ira de seus detratores: “Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu/ E o país inteiro assim sambou/ Caiu na fake news”.