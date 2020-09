“Algo só mudará quando mudar o governo" diz Gilberto Gil

Cantor e compositor Gilberto Gil afirmou não se surpreender com o desmonte promovido pelo governo Jair Bolsonaro e que “algo só mudará quando mudar o governo”. “É um esvaziamento proposital que vem desde Temer. A gente conhecia bem as consequências", disse edit

247 - O cantor e compositor Gilberto Gil afirmou não se surpreender com o desmonte promovido pelo governo Jair Bolsonaro nas áreas de cultura e ambiental área cultural e ambiental. Para Gil, que foi ministro da Cultura do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, “algo só mudará quando mudar o governo.”

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Gil disse que o desmonte do setor cultural teve início no governo Michel Temer. “É um esvaziamento proposital que vem desde Temer. A gente conhecia bem as consequências. Estão aí todas as questões da Funarte, a crise da Cinemateca, as decisões da Fundação Palmares”, disse.

Ainda segundo ele, o esvaziamento da política cultural segue o mesmo caminho trilhado pelo Ministério do Meio Ambiente. “É o mesmo déficit, as mesmas respostas acanhadas e omissas. As posições sempre foram muito assumidas. Algo só mudará quando mudar o governo”, destacou.

