Ano Novo chinês será celebrado em diversas cidades brasileiras

A celebração do Ano Novo Chinês, também conhecida como Festa da Primavera, é o evento mais importante para o povo chinês, não somente em sua terra natal, mas também pelo mundo inteiro. No Brasil haverá espetáculos artísicos comemorativos da data edit

247 - Todos os chineses celebram a festa com diversas manifestações culturais. À medida em que o intercâmbio cultural entre a China e outros países cresce, as celebrações do Ano Novo Chinês ganham maior relevância.

Desde 2010, o Ministério da Cultura e Turismo da China, em conjunto com outras entidades culturais, bem como instituições estrangeiras e associações de comunidades chinesas em diversos países, vem promovendo celebrações do Ano Novo Chinês no mundo inteiro através do projeto conhecido como Feliz Ano Novo Chinês, tendo o intuito de partilhar essa festa com outros povos bem como informar sobre a descendência da cultura e linhagem dos costumes.

Em 2019, as celebrações do Ano Novo Chinês expandiram-se para mais de 140 países com 500 cidades envolvidas, tornando-se o evento mais influente e abrangente de intercâmbio cultural entre a China e o Mundo.

A realização das celebrações do Feliz Ano Chinês é uma oportunidade para os imigrantes chineses que vivem no Brasil mostrarem ao povo que os acolheu a sua raíz e cultura própria, partilhando a sua alegria com diversas comunidades que integram este grande país.

É também uma oportunidade para diversas comunidades estrangeiras estreitarem os laços entre eles promovendo o diálogo intercultural, a convivência e a integração.

Em 2020, as celebrações do Ano Novo Chinês no Brasil serão organizadas pela Embaixada da China, pelo Consulado Geral da China em São Paulo, Consulado Geral da China em Recife em conjunto com a Prefeitura de Curitiba, pela Prefeitura da Foz de Iguaçu e a Prefeitura de Recife com o apoio de diversas entidades governamentais e da sociedade civil.

Além das celebrações tradicionais organizadas pela comunidade chinesa em São Paulo, para abrilhantar esse período festivo, está prevista a vinda da Companhia Artística e Cultural da Província de Henan com um espectáculo de altíssima qualidade, tendo como principais atrações as demostrações de artes marciais dos monges guerreiros do Templo Shaolin e belíssimas apresentações de dança da Companhia de Música e Dança de Zhengzhou.

A Companhia, em turnê pelo Brasil, passará por apenas três cidades, e em duas delas com apresentações únicas. A agenda prevê espetáculos em 22 de janeiro em Recife, às 20h00, no Teatro Luiz Mendonça.

Na Foz do Iguaçu, as apresentações serão nos dias 24 e 25 de janeiro, às 20h00. No dia 24, o palco será o Parque Nacional do Iguaçu e no dia 25, a Praça da Paz. Em 26 de janeiro, a Companhia se apresentará em Curitiba, às 20h00 no Memorial de Curitiba.

As informações são da Embaixada da China no Brasil