Antonio Fagundes vai interpretar FHC nos cinemas

Revista Forum - O ator Antonio Fagundes vai interpretar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no filme “O último voo”, o ator também é o produtor do longa-metragem.

O roteiro e projeto foram idealizados por Gustavo Pinheiro, que tem como pano de fundo uma viagem ocorrida em 2013, que reuniu os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff, José Sarney, Fernando Collor que, juntos foram ao funeral de Nelson Mandela, na África do Sul.

De acordo com o diretor Gustavo Pinheiro, o ex-presidente FHC já foi entrevistado. A próxima etapa da produção será a realização de entrevistas com os demais ex-mandatários do Brasil. “O último voo” ainda não tem previsão de estreia.

