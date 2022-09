Ao lado de indígenas, Alok faz show na cobertura da sede da ONU para promover pauta ambiental

O objetivo era promover a pauta ambiental e a cultura dos povos originários do Brasil durante a 77ª Assembleia Geral da entidade mundial edit

247 - O DJ brasileiro Alok realizou uma apresentação ao lado de artistas indígenas nesta sexta-feira, 16, no topo do edifício-sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O objetivo era promover a pauta ambiental e a cultura dos povos originários do Brasil durante a 77ª Assembleia Geral da entidade mundial.

Segundo o G1 , a apresentação faz parte da programação que marca o lançamento do programa "O Futuro é Ancestral", iniciativa do Instituto Alok, uma ONG do DJ, e Pacto Global, plataforma da ONU que defende o crescimento sustentável e a cidadania para empresas.

