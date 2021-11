Após divulgar romance com diretor italiano, Marco Pigossi sofre ataques homofóbicos

O ator Marco Pigossi recebeu comentários homofóbicos após compartilhar o seu relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Luiz Oliveira, Metrópoles - Nesta semana, Marco Pigossi usou as redes sociais para compartilhar o seu relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. Entre mensagens de apoio e carinho, o ator sofreu ataques homofóbicos.

Entre os comentários estavam mensagens preconceituosas pelo fato de Marco se relacionar com outro homem. “Queima ou não queima?”, ironizou um seguidor. “Ganhou destaque lá fora, já assumiu gay com outro homem, que feio, o dinheiro muda as pessoas”, escreveu mais um. “Lindo, pena que dá o cool”, disparou outro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE