Artista plástico Angelo Venosa morre aos 68 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O artista plástico Angelo Venosa morreu nesta segunda-feira (17), aos 68 anos, no Rio de Janeiro, por conta de problemas causados pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que ataca o sistema nervoso, enfraquece os músculos e afeta as funções físicas.

O artista tinha os sintomas da ELA desde 2019 e no último sábado (15) foi internado em um hospital particular do Rio de Janeiro.

Nascido no município de São Paulo (SP), Venosa foi considerado um dos maiores escultores do Brasil, com quase 40 anos de carreira. O artista criava peças usando madeira, tecido, fibra de vidro e outros materiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.