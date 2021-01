Artistas e políticos lamentam a morte de Genival Lacerda, ícone do forró

"Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados", disse o cantor Marcelo D2, após a morte do cantor Genival Lacerda, ícone do forró. Políticos também lamentaram. "Sempre será lembrado pela irreverência e por sua paixão pelo Nordeste", disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT) edit

247 - O cantor Marcelo D2 lamentou a morte de Genival Lacerda, que faleceu nesta quinta-feira (7) vítima de coronavírus no Recife (PE). "Essa é a imagem que fica pra mim de Genival Lacerda. Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me trás uma sensação boa de felicidade. Que descanse em paz", escreveu o artista no Twitter.

A cantora Ivete Sangalo disse que o primeiro show como espectadora de sua vida foi um do forrozeiro. "O primeiro show que fui na minha vida foi o dele. Eu era muito pequena e meu pai nos levou a uma festa na cidade de Capim Grosso", disse ela no Instagram.

"Fiquei encantada com o carisma e a alegria dele. Suingava na voz como poucos. Cantamos juntos no carnaval. Fiz questão de tê-lo comigo como forma de agradecer por tudo e toda a inspiração", acrescentou.

A cantora Daniela Mercury disse que "a música de Genival Lacerda era pura alegria". "Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíssimo que ele vá embora assim. Um abraço carinhoso para a família".

O músico e apresentador Luiz Thunderbird afirmou ter conhecido o forrozeiro "na rua, ali em frente ao prédio da Folha de São Paulo". "Ele foi de uma simpatia incrível. Ele criou um estilo muito pessoal na música", escreveu.

A cantora pernambucana Cristina Amaral postou uma foto abraçada com Genival. "A sua ausência nos causará profunda tristeza, mas relembrar as alegrias que você gerou entre nós é como se você aqui estivesse presente o tempo todo", disse.

Políticos

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), deixou suas homenagens ao cantor. "Sempre será lembrado pela irreverência e por sua paixão pelo Nordeste. Foi um dos grandes ícones do forró e da cultura nordestina. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs", disse.

O governador da Paraíba, João Azêvedo (Cidadania), postou que, "conhecido por todo o Brasil, Genival Lacera era considerado um símbolo da cultura do Nordeste, sendo um dos grandes nomes do forró, (...) ritmo que levou para o país inteiro com seu carisma e irreverência, características que o tornaram um ídolo popular".

"Seu trabalho ganhou reconhecimento nacional oficialmente no final de 2017, quando recebeu no Palácio do Planalto a medalha da Ordem do Mérito Cultural (OMC)".

Em nota, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou que o cantor "tratava o Recife como sua cidade de coração". "Sua carreira de mais de meio século dedicada ao forró e à alegria de viver deixará órfãos gerações de amantes da boa música. Sua memória estará sempre presente na história da nossa cidade, onde foi homenageado oficial do São João de 2015", afirmou.

O senador Paulo Rocha (PT-PA) disse que lamenta "muito a passagem desse artista fenomenal" e disse que "com carisma e irreverência, cantor foi um dos ícones do forró". "Lamentamos muito a passagem desse artista fenomenal. Cantor Genival Lacerda morre aos 89 anos no Recife, em decorrência da Covid-19 no Hospital da Unimed. Com carisma e irreverência, cantor foi um dos ícones do forró", complementou.

A vereadora do Recife Dani Portela (PSOL) disse que Lacerda foi "uma das maiores figuras da música nordestina". "Com seu jeito irreverente era influenciado pelo forró de Gonzaga à embolada de Jackson do Pandeiro, infelizmente ele também foi vítima da COVID-19, que tem nos tirado grandes nomes da arte no Brasil".

Essa é a imagem que fica pra mim de Genival Lacerda. Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me trás uma sensação boa de felicidade



Que descanse em paz pic.twitter.com/wjBKOrjvcS — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 7, 2021

A música de Genival Lacerda era pura alegria. Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíssimo que ele vá embora assim. Um abraço carinhoso para a família. #genivallacerda https://t.co/xciYXEVzv4 — Daniela Mercury (@danielamercury) January 7, 2021

Conheci Genival Lacerda na rua, ali em frente ao prédio da Folha de São Paulo. Ele foi de uma simpatia incrível.

Ele criou um estilo muito pessoal na música.

Mais uma vítima da Covid 19.

Muito triste! pic.twitter.com/vn3BmPqq6F — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) January 7, 2021

Lamentamos muito a passagem desse artista fenomenal.

Cantor Genival Lacerda morre aos 89 anos no Recife,

em decorrência da Covid-19 no Hospital da Unimed. Com carisma e irreverência, cantor foi um dos ícones do forró.https://t.co/Gl4xrR3eC5 — Paulo Rocha (@senadorpaulor) January 7, 2021

Hoje se foi uma das maiores figuras da música nordestina. Genival Lacerda com seu jeito irreverente era influenciado pelo forró de Gonzaga à embolada de Jackson do Pandeiro, infelizmente ele também foi vítima da COVID-19, que tem nos tirado grandes nomes da arte no Brasil.



+ — Dani Portela (@daniportelapsol) January 7, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais