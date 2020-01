Associação vai recorrer da decisão que derrubou a censura contra o Porta dos Fundos

De acordo com o advogado da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, há um “equívoco de premissa” no texto do presidente do STF, Dias Toffoli, ao falar em censura prévia. “Vamos levar essas considerações ao relator da reclamação, ministro Gilmar Mendes, e demais integrantes do colegiado”, afirmou Leonardo Camanho edit

247 - A Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura afirmou que vai recorrer da decisão do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu a censura estabelecida por um desembargador do Rio para retirar do ar o especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. Na peça, que seria exibida pela Netflix, Jesus Cristo é apresentado como homossexual.

De acordo com o advogado da associação cristã, há um “equívoco de premissa” no texto de Toffoli ao falar em censura prévia. “Vamos levar essas considerações ao relator da reclamação, ministro Gilmar Mendes, e demais integrantes do colegiado”, afirmou Leonardo Camanho. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

Em sua decisão, Toffoli destacou que o STF já firmou entendimento sobre a liberdade de expressão. “Não se descuida do respeito à fé cristã (assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela). Não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2 mil anos (...)”, escreveu o ministro.