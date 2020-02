Ator Milton Gonçalves sofre AVC e é internado em hospital no Rio

O ator Milton Gonçalves sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC). Aos 86 anos, ele foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao chegar ao hospital, o ator recebeu atendimento clínico e passou por uma cirugia edit

247 - O ator Milton Gonçalves sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC). Aos 86 anos, ele foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao chegar ao hospital, o ator recebeu atendimento clínico e passou por uma cirugia.

A reportagem do portal G1 destaca que "Milton Gonçalves está internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do ator inspira cuidados."

A matéria ainda informa que "o ator é um dos personagens do desfile da Escola de Samba do Salgueiro, como um dos palhaços negros do enredo da vermelho e branco. No último domingo (9), Milton Gonçalves participou de uma feijoada na quadra da escola, na Zona Norte, junto com outros componentes."