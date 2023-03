Ator Steven Seagal abre academia na Rússia para ajudar jovens a entrar nas Forças Armadas

Com 70 anos e 34 de carreira, ator demonstrou apoio ao "Movimento Russófilo Internacional", lançado pelo governo russo na semana passada, ao afirmar ser "um milhão por cento russo" edit

Sputnik - O ator Steven Seagal inaugurou uma academia em Moscou para "preparar jovens russos para ingressar nas Forças Armadas do país". Seagal é faixa preta sétimo grau em aikido, é um dos principais instrutores da arte marcial da Rússia desde 2018.

Com 70 anos e 34 anos de carreira, o ator demonstrou apoio ao "Movimento Russófilo Internacional", lançado pelo governo russo na semana passada, ao afirmar ser "um milhão por cento russo".

"Os jovens que vi hoje têm um grande potencial. [queremos] Mais centros desse tipo para desenvolvê-lo. É importante que o desenvolvimento do aikido avance em um ritmo mais rápido", disse Seagal segundo o jornal O Globo.

Em novembro de 2016, Vladimir Putin assinou o decreto de concessão da cidadania russa ao ator. Em 2018, Steven foi nomeado por Putin como enviado especial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia para as relações humanitárias com os Estados Unidos.

Steven viajou para o leste ucraniano em agosto do ano passado para expressar o seu apoio ao chefe interino da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.

