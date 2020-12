Ator testa positivo para Covid-19, decide documentar sua luta e morre no dia seguinte

O comediante americano de 38 anos Joseph Luna morreu um dia depois de começar a tornar pública e documentar sua luta contra a Covid-19. Com diabetes e integrante do grupo de risco, o ator foi vítima fatal de complicações pulmonares edit

247 - O comediante americano de 38 anos Joseph Luna morreu um dia depois de começar a tornar pública e documentar sua luta contra a Covid-19. Conhecido como Joe El Cholo, o ator morava com a mulher e os filhos em East Los Angeles, na Califórnia (EUA), e costumava se apresentar com shows de stand up em clubes de comédia de Pasadena e Hollywood. A reportagem é do jornal O Globo.

"Vou mostrar a vocês minha jornada através dos meus bons e maus momentos, porque se trata de provar que, se vocês acham que COVID é uma piada, se vocês pensam que nunca vai acontecer com vocês... então confiem em mim: ela pode atingir a todos e de formas diferentes", postou Joe, no dia 22 de novembro.

Com diabetes e integrante do grupo de risco da Covid-19, Joseph Luna morreu por complicações pulmonares. Ele estava internado em um hospital na cidade de Victorville, na Califórnia. O velório está marcado para o sábado (5), acrescenta a reportagem.

"Era como se o pulmão dele doesse mais do que o de todos nós, que também estamos com a doença. Por causa da diabetes, especialmente. Mas não queremos ninguém chorando no funeral. Ele queria que as pessoas estivessem sempre rindo e se divertindo", disse Jose Tavalera, filho de Joe, a uma imprensa local.

