Baterista da banda Lagum morre aos 34 anos

247 - O baterista da banda Lagum, Breno Braga, conhecido comoTio Wilson, morreu na noite deste sábado, 12 de setembro, aos 34 anos. De acordo com comunicado da banda, Tio Wilson teve uma indisposição depois de um show na noite de sábado. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

A Lagum havia marcado dois shows para o dia, em Belo Horizonte, no formato drive-in, na arena Go Dream erguida no estacionamento das Faculdades Milton Campos, em Nova Lima. O primeiro dos dois shows, marcado para às 21h, teve os ingressos esgotados em 2 minuto. Por isso, a banda havia decidido abrir uma sessão extra, às 23h.

O música sentiu o desconforto após o primeiro show. Foram deslocadas duas unidades do Samu, mas ele não resistiu.

