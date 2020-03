Bolsonaro é perverso e empurra os brasileiros para morte, diz Petra Costa

A cineasta Petra Costa, que dirigiu o documentário sobre o golpe "Democracia em Vertigem", criticou apeça publicitária do governo Jair Bolsonaro contra o confinamento em casa durante a crise do coronavírus. "Essa é a peça publicitária mais perversa que eu já vi!", disse edit

247 - A cineasta Petra Costa, que dirigiu o documentário sobre o golpe contra Dilma Rousseff "Democracia em Vertigem", indicado ao Oscar 2020, criticou a iniciativa do governo Jair Bolsonaro, que divulgou um vídeo com peça publicitária para estimular as pessoas a saírem de casa.

"Essa é a peça publicitária mais perversa que eu já vi! Enquanto líderes de todos países pedem ou obrigam a população a ficar em casa, como recomenda a OMS, o governo Bolsonaro faz um vídeo oficial incitando a população a sair, trabalhar e MORRER. Precisamos reagir", escreveu ela no Twitter.