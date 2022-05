Bolsonaro é um "cão dos infernos", afirma diretor de "Pantanal", da Globo

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos diretores da novela "Pantanal", da Globo, Walter Carvalho, 75 anos, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é um "cão dos infernos" e criticou os ataques dele ao Judiciário brasileiro. A entrevista foi concedida à coluna F5, do jornal Folha de S.Paulo, e publicada nesta sexta-feira (13).

"Acho que vamos ter problemas para tirar esse ‘cão dos infernos’ de onde ele está, por isso nunca foi tão importante o voto consciente nessas eleições. Hoje, nós temos de um lado, a coisa mais progressiva, mais humanista e uma visão com desejo de projeto social e do outro lado a irracionalidade fascista perdurando e isso me põe muito medo", disse Carvalho.

"Não se pode enfrentar de forma tão arbitrária como ele faz com o Supremo Tribunal Federal. Não se pode atacar o STF como ele ataca. Como ele também ataca o Congresso e ataca a própria sociedade. Então, eu acho que a gente tem que estar muito organizado e prevenido", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE