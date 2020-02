Bolsonaro indica pastor e produtora de festival de 'cinema cristão' para diretoria da Ancine

O pastor Edilásio Barra e a produtora Verônica Brendler terão de ser sabatinados no Senado para serem aprovados edit

247 - Em despacho da presidência da República no "Diário Oficial da União" nesta sexta-feira (21), Jair Bolsonaro indicou dois novos nomes para a diretoria da Ancine, o pastor Edilásio Barra e a produtora Verônica Brendler.

Os dois terão de ser sabatinados no Senado e, se aprovados, ocuparão as vagas na diretoria. Edilásio e Verônica são ligados a movimentos religiosos, sendo ela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão.