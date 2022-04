Bolsonaro usa música de Gilberto Gil para divulgar ações do governo

Jair Bolsonaro usou um trecho da canção "Andar com fé", do compositor baiano e entusiasta de Lula, para divulgar ações do governo na área de proteção e defesa civil edit

247 - Jair Bolsonaro resolveu usar a música "Andar com fé", do cantor e compositor Gilberto Gil, para divulgar ações do governo federal na área de Defesa Social.

No story do Instagram de Bolsonaro dá para ouvir o trecho "Andá com fé eu vou. Que a fé não costuma faiá".

Gilberto Gil é entusiasta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que jantou no dia 26 de março e chegou a publicar uma foto dos dois no Instagram.

