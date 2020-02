BTS e Green Day cancelam shows na Ásia devido ao Coronavírus

247 - A preocupação mundial em torno do surto do coronavírus tem atingido também o mercado de entretenimento. Depois de causar o fechamento provisório de cerca de 70 mil salas de cinema na China e afetar a feira de negócios do Festival de Berlim, agora foi a vez dos grandes shows. Só nas últimas horas, tanto o grupo de K-pop BTS quanto a banda americana Green Day cancelaram as turnês que fariam em países asiáticos.

Segundo a "Billboard", mais de 20 mil eventos musicais marcados para o período entre janeiro e março foram cancelados ou adiados na China e em Hong Kong, gerando um custo de US$ 286 milhões em bilheterias (dado fornecido pela Associação Chinesa de Artes Performáticas). Entre outros grandes nomes que mudaram seus planos estão o grupo veterano New Order, o cantor de r&b Khalid e o rapper Stormzy.