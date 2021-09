Caetano Veloso durante show em Portugal: ‘É o primeiro passo: Fora Bolsonaro’

Apoie o 247

247 - Em turnê pela Europa, Caetano Veloso não deixou passar em branco os atos golpistas de Jair Bolsonaro nesta terça (7). Durante show no Porto, Portugal, ele rechaçou os protestos que aconteceram no país, antes da sua apresentação.

"O 7 de Setembro é celebrado, já vão completar 200 anos no ano que vem, como dia da Independência do Brasil. E hoje há manifestações no Brasil, propondo um tipo de dependência que, nós que somos a maioria, não admitiremos que aconteça", disse.

Após a plateia gritar, "Fora Bolsonaro!", ele respondeu: "Isso é o primeiro passo: Fora Bolsonaro". No show que havia feito em Paris, no último dia 28 de agosto, o público também vaiou o mandatário.

