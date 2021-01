Caetano Veloso processa mulher que o chamou de 'macaco pedófilo' nas redes

O cantor acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Maria Carla Petrellis, por danos morais e injúria racial edit

247- O cantor Caetano Veloso está processando uma mulher que disparou diversos ataques contra ele, dizendo que ele é um "macaco pedófilo" nas redes sociais em 2018

O cantor acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Maria Carla Petrellis por danos morais e injúria racial. O músico quer que a desconhecida remova a postagem feita no Twitter e pede uma indenização de R$ 30 mil.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os advogados de Caetano Veloso alegam que a desconhecida atacou a moral do artista, que também afirma ter sido vítima de racismo.

