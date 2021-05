Cantor B.J. Thomas morre aos 78 anos nos EUA

247 - O cantor B.J. Thomas morreu neste sábado (29), aos 78 anos, vítima de um câncer de pulmão. O artista faleceu em casa no Texas (EUA).

Thomas ganhou cinco prêmios Grammy. Algumas das principais canções do artista foram "Raindrops Keep Fallin 'on My Head" e 'Hooked On A Feeling', que voltou a fazer sucesso no filme "Guardiões da Galáxia".

No Brasil, o cantor estourou com a música "Rock and Roll Lullaby", que fazia parte da trilha sonora da novela "Selva de Pedra", da TV Globo, no início dos anos 70. A música retornou às paradas brasileiras em 1986, com a regravação da novela.

